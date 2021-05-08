«Крылья Советов» — «Краснодар-2»: счет матча 6:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над(6:0) в матче 41-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей отличились Юрий Горшков, Владислав Сарвели и Иван Сергеев. В конце встречи свой прощальный матч за «Крылья» провел форвард Сергей Корниленко. Белорусский игрок сумел отметиться забитым голом.

Также мячи в свои ворота отправили Олег Исаенко и Даниил Корнюшин. Антон Зиньковский не реализовал пенальти в ворота кубанского клуба.

Футбол. Россия. ФНЛ Крылья Советов — Краснодар-2 6:0 Голы: 1:0 Олег Исаенко (автогол) (9'), 2:0 Юрий Горшков (42'), 3:0 Владислав Сарвели (45'), 4:0 Daniil Kornyushin (автогол) (65'), 5:0 Иван Сергеев (80'), 6:0 Sergei Kornilenko (84') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков (Дмитрий Комбаров, 69'), Dmitriy Prishchepa, Юрий Горшков (Денис Якуба, 52'), Safa Hadi, Владислав Сарвели (Иван Сергеев, 55'), Антон Зиньковский (Роман Ежов, 57'), Дмитрий Ефремов (Sergei Kornilenko, 83'), Егор Голенков Краснодар-2: Станислав Агкацев, Андрей Ивашин, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Daniil Kornyushin, Данил Пелих, Илья Воротников (Андрей Текучёв, 59'), Руслан Апеков (Sergey Peterson, 58'), Максим Кутовой (Nikolay Bochko, 25'), Эдуард Сперцян (German Osnov, 73'), Леон Сабуа (Roman Simonov, 66') Предупреждения: Эдуард Сперцян (7'), Safa Hadi (26'), Антон Зиньковский (56')

В другом матче «Оренбург» на выезде уверенно переиграл омский «Иртыш» со счетом 4:0.

Голы на свой счет записали Александр Эктов, Денис Ткачук, Джоэль Фамейе и Дмитрий Воробьев.

Футбол. Россия. ФНЛ Иртыш Омск — Оренбург 0:4 Голы: 0:1 Александр Эктов (9'), 0:2 Денис Ткачук (74'), 0:3 Дмитрий Воробьёв (78'), 0:4 Джоэль Фамейе (пенальти) (87') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Denis Magadiev, Геннадий Киселёв, Павел Шакуро, Сергей Подоксёнов, Кирилл Морозов, Вадим Стеклов, Антон Кротов (Илья Стефанович, 77'), Илья Визнович (Ivan Korshunov, 79'), Никита Жустьев, Igor Kireev (Артём Третьяков, 44') Оренбург: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Renato Gojkovic, Aleksandr Smirnov (Александр Масловский, 82'), Дмитрий Воробьёв (Андрей Козлов, 84'), Александр Эктов (Николай Прудников, 82'), Сергей Бреев (Oleksandr Noyok, 78'), Денис Ткачук, Кирилл Капленко, Джоэль Фамейе (Алексей Скворцов, 88') Предупреждения: Aleksandr Smirnov (2'), Антон Кротов (23'), Андрей Малых (29'), Denis Magadiev (86'), Renato Gojkovic (90')

Еще в одном матче «Нижний Новгород» одержал гостевую победу над «Чертаново» — 3:1

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник московского клуба Артем Соколов.

В ответ на это нижегородцы отправили в ворота соперника три мяча, их авторами стали Алексей Шумских и Момо Янсане, оформивший дубль.

На 53-й минуте Юрий Завезен не смог реализовать пенальти.

Футбол. Россия. ФНЛ Чертаново — Нижний Новгород 1:3 Голы: 1:0 Artem Sokolov (11'), 1:1 Momo Yansane (45'), 1:2 Aleksey Shumskikh (49'), 1:3 Momo Yansane (63') Чертаново: Илья Викторович Абаев, Владимир Бартасевич, Andrey Alekseev (Данила Молодняков, 71'), Алексей Никитенков (Денис Кутин, 70'), Леонид Герчиков, Никита Сулейманов, Daniil Tyumentsev, Sergey Pinyaev, Yuri Zavezen (Alexander Kanishev, 69'), Artem Sokolov, Илья Молтенинов Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Nikita Kakkoev, Кирилл Гоцук, Leo Goglichidze, Мухаммад Султонов (Александр Ставпец, 46'), Igor Gorbunov (Artem Popov, 67'), Сергей Зуйков, Альберт Шарипов (Михаил Гащенков, 61'), Momo Yansane (Артём Галаджан, 82'), Beka Kavtaradze (Тимур Сулейманов, 71') Предупреждения: Andrey Alekseev (30'), Александр Ставпец (58'), Михаил Гащенков (83'), Артур Анисимов (88'), Тимур Сулейманов (89')

В других матчах «Факел» на своем поле сыграл вничью с московским «Торпедо» (0:0), «Спартак-2» на своем поле оказался сильнее ярославского «Шинника» (4:2), «Нефтехимик» на домашнем поле одолел «СКА-Хабаровск» (3:2), «Волгарь» и «Акрон» обменялись голами (1:1), а «Чайка» нанесла поражение брянскому «Динамо» (1:0).