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    «Челси» отсрочил чемпионство «Ман Сити»

    «Манчестер Сити» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

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    В центральном матче 35 тура АПЛ «Челси» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Счет открыли хозяева. Рахим Стерлинг не стал ждать удара Серхио Агуэро и перехватит мяч у напарника, касанием пробил по воротам. До перерыва Агуэро имел шанс, но не забил пенальти.

    «Челси» сравнял счет во второй половине благодаря точному удар Хакима Зиеша в правый нижний угол. Победу «Аристократам» принес Маркос Алонсо, пробивший в касание после передачи Тимо Вернера на 11-метровую отметку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Челси 1:2
    Голы: 1:0 Рахим Стерлинг (44'), 1:1 Хаким Зиеш (63'), 1:2 Маркос Алонсо (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рахим Стерлинг, Родриго Эрнандес, Ферран Торрес (Илкай Гюндоган, 71'), Бенжамен Менди (Александр Зинченко, 80'), Жоау Канселу, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро (Филип Фоден, 70') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен (Курт Зума, 45'), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте (Жоржиньо, 68'), Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 76'), Билли Гилмор, Рис Джеймс, Тимо Вернер Предупреждения: Рахим Стерлинг (12'), Габриэл Жезус (90')

    Таким образом, досрочное чемпионство «Ман Сити» откладывается, а «Челси» поднялся на 3 место в таблице АПЛ, набрав 64 очка.

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