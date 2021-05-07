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    СМИ: «Реал» выставил Азара на трансфер

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    Мадридский «Реал» планирует продать полузащитника Эдена Азара, утверждает Marca.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    По информации издания, бельгийский футболист уже выставлен на трансфер. «Сливочные» готовы рассмотреть предложения.

    В мадридском клубе недовольны уровнем игры 30-летнего игрока, а его поведение после вылета от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов переполнило чашу терпения руководства.

    Mundo Deportivo уточняет, что «сливочные» хотят получить за бельгийца 50 миллионов евро и использовать средства для покупки нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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    • Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 100 миллионов евро без учета бонусов. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 3 гола.

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