СМИ: «Реал» выставил Азара на трансфер

Мадридский «Реал» планирует продать полузащитника, утверждает Marca.

По информации издания, бельгийский футболист уже выставлен на трансфер. «Сливочные» готовы рассмотреть предложения.

В мадридском клубе недовольны уровнем игры 30-летнего игрока, а его поведение после вылета от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов переполнило чашу терпения руководства.

Mundo Deportivo уточняет, что «сливочные» хотят получить за бельгийца 50 миллионов евро и использовать средства для покупки нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 100 миллионов евро без учета бонусов. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 3 гола.