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    Азар извинился перед болельщиками «Реала»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками за свое поведение.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Накануне «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче 1/2 финала «Челси» (0:2). После игры бельгиец смеялся и шутил с игроками лондонского клуба, за который он выступал до переезда в Мадрид.

    «Мне жаль. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне, у меня не было намерения оскорбить болельщиков "Реала".

    Я всегда мечтал играть за "Реал", и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, и теперь вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Да здравствует Мадрид», — написал Азар на своей странице в Instagram.

    Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

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