Капелло: Я уверен, что Семак очень важен для тренерского будущего России

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
В воскресенье, 2 мая, коллектив Сергея Семака разгромил «Локомотив» (6:1) в рамках 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом, завоевав титул в третий раз подряд.
«Очень рад за "Зенит" и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень и очень сильный тренер.
Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе.
Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло «Чемпионату».
Семак стал пятым в истории тренером, трижды выигравшим чемпионат России.