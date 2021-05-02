Капелло: Я уверен, что Семак очень важен для тренерского будущего России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал досрочную победу «Зенита» в РПЛ.

В воскресенье, 2 мая, коллектив Сергея Семака разгромил «Локомотив» (6:1) в рамках 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом, завоевав титул в третий раз подряд.

«Очень рад за "Зенит" и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень и очень сильный тренер.

Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе.

Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло «Чемпионату».

Семак стал пятым в истории тренером, трижды выигравшим чемпионат России.