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    Капелло: Я уверен, что Семак очень важен для тренерского будущего России

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал досрочную победу «Зенита» в РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В воскресенье, 2 мая, коллектив Сергея Семака разгромил «Локомотив» (6:1) в рамках 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом, завоевав титул в третий раз подряд.

    «Очень рад за "Зенит" и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень и очень сильный тренер.

    Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе.

    Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло «Чемпионату».

    Семак стал пятым в истории тренером, трижды выигравшим чемпионат России.

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