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    «Ротор» и «Ахмат» огласили составы

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    Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ахмата» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.

    Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершаков, Песегов, Серченков, Муллин.

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Янку, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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