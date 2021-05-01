«Ротор» и «Ахмат» огласили составы

Футболисты «Ротора» Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.
Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершаков, Песегов, Серченков, Муллин.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Янку, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.