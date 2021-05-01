«Ротор» и «Ахмат» огласили составы

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ахмата» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.

Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершаков, Песегов, Серченков, Муллин.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Янку, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.