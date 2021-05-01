«Ротор» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:00 мск. «Ротор» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор» нынче борется за выживание в РПЛ. Правда, шансы команды на спасение выглядят крайне низкими, ведь игра волгоградцев очень далека от идеальной.

Атакует «Ротор» катастрофически плохо — всего 12 голов в 27 матчах. Причем пропускает команда более чем втрое чаще — 49 мячей.

Вот и минувший тур не принес «Ротору» положительного результата. Еще бы, ведь волгоградцы были просто-таки делкассированы «Зенитом» (6:0).

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Поединки против «Ахмата» для волгоградцев складываются не столь успешно. Из трех очных встреч «Ротор» добыл лишь одну победу, причем случилось это аж 17 лет назад.

«Ахмат»

«Ахмат» находится на 11 месте в турнирной таблице. Разумеется, никакой вылет чеченскому клубу не грозит, но и особого подъема ждать не приходится.

В активе у грозненцев сейчас 36 очков. «Ахмат» теоретически может оказаться в первой восьмерке, но кроме морального удовлетворения это команде ничего не даст.

«Ахмат» в минувшем туре не сумел проявить свои лучшие качества. Грозненцы расписали выездную ничью с «Уралом» (1:1).

Ко всему прочему, грозненцы еще не отошли от вылета от «Крыльев Советов» в полуфинале Кубка России. Пусть даже чеченцы уступили лишь в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.19, на ничью за 3.22, а на «Ротор» — за 3.67

Хозяева видятся едва ли не главными претендентами на вылет в ФНЛ.

«Ахмат» играет нестабильно, но слабую оборону аутсайдера прорвать просто обязан.

Проблемы в обороне волгоградцев скажутся еще в первом тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.72