Олич: В первом тайме играли не так, как я ожидал

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал ничью с(1:1) в 28-м туре РПЛ.

«В первом тайме играли не так, как я ожидал. Не сказать, что "Уфа" много шансов создала, но мяч был у них под контролем.

Второй тайм понравился больше, но из-за одного удара нам пришлось отыгрываться. Получилось сравнять, было еще несколько моментов, но не хватило концентрации.

Кучаев только позавчера тренировался вместе с командой. Очень доволен сегодня его игрой, он пропустил 6 недель, но у него есть класс и опыт.

Также на замене был Бохинен, но он не был готов играть. Не чувствовал себя на сто процентов готовым. Еще вернутся дисквалифицированные Дзагоев и Марадишвили. Выбор игроков будет больше.

В прошлой игре Фукс был на скамейке, потому что хотел вернуться в команду спустя 8 месяцев. У него было большое желание находиться рядом с ребятами, но он не был готов играть. Вчера он первый раз тренировался в общей группе без ограничений.

Чалов получает время каждый матч. Для гола когда-то достаточно 10 минут, когда-то 2-3 игры. Самое главное, что он хорошо тренируется.

У него есть качества, это молодой игрок. Уверен, он будет много забивать не только сейчас, но и в будущем», — сказал Олич «Матч ТВ».