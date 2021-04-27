Бенитес: Победа «Реала» над «Ливерпулем» в предыдущем раунде поможет «Челси»

Бывший тренер «Реала» и «Челси»дал тактический анализ предстоящей игры между командами в полуфинале Лиги чемпионов.

Бенитес утверждает, что, несмотря на большое количество сыгранных на ноль матчей, Томас Тухель не ставит лондонской команде оборонительный футбол.

Напротив, при Тухеле «Челси» демонстрирует агрессивный стиль игры, который, по словам Бенитеса, вынуждает соперников защищаться глубже, отсюда и малое количество забитых мячей — всего 27 в 21 игре под руководством Тухеля.

Испанский специалист, который выиграл турнир как тренер «Ливерпуля» в 2005 году, полагает, что победа «Реала» над «Ливерпулем» в предыдущем раунде поможет «Челси».

«Матчи предыдущего раунда подскажут Тухелю, что не получилось у "Ливерпуля", и как это исправить.

Давление на полузащитников "Реала" могло бы помочь — тогда они не смогут взаимодействовать с форвардами», — сказал Бенитес The Times.

Бенитес полагает, что «Реал» в полуфинальном противостоянии будет испытывать серьезное давление, и наконец-то похвалил Жоржиньо, которого он тренировал в «Наполи».

«Возможно, он не самый быстрый игрок, зато он очень быстро думает, а на стадии полуфинала Лиги чемпионов это может сыграть ключевую роль», — отметил Бенитес.

Матч между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.