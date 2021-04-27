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    «Реал» и «Челси» сохранят максимальную интригу после первого матча?

    «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз (к. 3.20) и ставка на полуфинал Лиги чемпионов 27 апреля 2021 года

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    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с лондонским «Челси» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 27 Апреля 2021 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 22:00 Челси Челси
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» на прошлой неделе был одним из главных виновников внезапного бунта в европейском футболе. Из Мадрида прилетел четкий сигнал — все, «Королевский клуб» больше не хочет играть в Лиге чемпионов.

    Историю про Суперлигу уже все знают, но пока что «Реалу» все-таки придется смириться. Сложно сказать, что будет в следующем сезоне или через несколько лет, но прямо сейчас «Мадриду» надо сосредоточиться на ЛЧ.

    Были слухи, что «Реал» могут снять с текущего розыгрыша за все то, что он пытался натворить, но в итоге до полномасштабной войны дело, к счастью, не дошло. «Мадрид» готовится к игре с «Челси».

    «Реал» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Ливепуля». Ключевым стал результат в Мадриде, где команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1. На «Энфилде» оставалось лишь сохранить преимущество, что «Реал» и сделал.

    Беспроигрышная серия «Реала» на данный момент составляет 17 матчей. При этом в апреле мадридский клуб трижды сыграл вничью со счетом 0:0, в том числе в матчах с «Хетафе» и «Бетисом».

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    • У «Реала» в этом сезоне нередко случались подобные матчи против середняков и аутсайдеров. Тогда как против конкурентов команда Зидана до сих пор идеально играла. Как, например, в недавней встрече с «Барселоной» (2:1).

    «Челси»

    «Челси» в четвертьфинале достался самый простой соперник — «Порту». В первом матче лондонский клуб выиграл со счетом 2:0, а в ответном — уступил 0:1, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    Игра «Челси» при Томасе Тухеле всего лишь за несколько изменилась почти до неузнаваемости. «Синие» играют в очень прагматичный футбол, несмотря на то, что в составе команды достаточно ярких исполнителей.

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    • Например, в четырех предыдущих матчах «Челси» было забито всего лишь три мяча. И вообще, с тех пор, как Тухель занял пост главного тренера, игры с участием «Челси» почти всегда были нерезультативными.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Челси» ни разу не проиграл в десяти последних матчах на выезде — восемь побед и ничья.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Челси» — за 3.40.

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    Противостояние Зидана и Тухеля — худшее, что только может быть в Лиге чемпионов. Победит тот, кто окажется прагматичней и осторожней. В этом и будут соревноваться две звездные команды. И это печально.

    Скорее всего, в первом матче соперники будут присматриваться друг к другу, и только потом, возможно, начнется настоящая разборка.

    Ставка — ничья за 3.20.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.60. «Реал» и «Челси» в этом сезоне стали главными специалистами по таким результатам.

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