Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с лондонским «Челси» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» на прошлой неделе был одним из главных виновников внезапного бунта в европейском футболе. Из Мадрида прилетел четкий сигнал — все, «Королевский клуб» больше не хочет играть в Лиге чемпионов.

Историю про Суперлигу уже все знают, но пока что «Реалу» все-таки придется смириться. Сложно сказать, что будет в следующем сезоне или через несколько лет, но прямо сейчас «Мадриду» надо сосредоточиться на ЛЧ.

Были слухи, что «Реал» могут снять с текущего розыгрыша за все то, что он пытался натворить, но в итоге до полномасштабной войны дело, к счастью, не дошло. «Мадрид» готовится к игре с «Челси».

«Реал» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Ливепуля». Ключевым стал результат в Мадриде, где команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1. На «Энфилде» оставалось лишь сохранить преимущество, что «Реал» и сделал.

Беспроигрышная серия «Реала» на данный момент составляет 17 матчей. При этом в апреле мадридский клуб трижды сыграл вничью со счетом 0:0, в том числе в матчах с «Хетафе» и «Бетисом».

У «Реала» в этом сезоне нередко случались подобные матчи против середняков и аутсайдеров. Тогда как против конкурентов команда Зидана до сих пор идеально играла. Как, например, в недавней встрече с «Барселоной» (2:1).

«Челси»

«Челси» в четвертьфинале достался самый простой соперник — «Порту». В первом матче лондонский клуб выиграл со счетом 2:0, а в ответном — уступил 0:1, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

Игра «Челси» при Томасе Тухеле всего лишь за несколько изменилась почти до неузнаваемости. «Синие» играют в очень прагматичный футбол, несмотря на то, что в составе команды достаточно ярких исполнителей.

Например, в четырех предыдущих матчах «Челси» было забито всего лишь три мяча. И вообще, с тех пор, как Тухель занял пост главного тренера, игры с участием «Челси» почти всегда были нерезультативными.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Челси» ни разу не проиграл в десяти последних матчах на выезде — восемь побед и ничья.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Челси» — за 3.40.

Противостояние Зидана и Тухеля — худшее, что только может быть в Лиге чемпионов. Победит тот, кто окажется прагматичней и осторожней. В этом и будут соревноваться две звездные команды. И это печально.

Скорее всего, в первом матче соперники будут присматриваться друг к другу, и только потом, возможно, начнется настоящая разборка.

Ставка — ничья за 3.20.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.60. «Реал» и «Челси» в этом сезоне стали главными специалистами по таким результатам.