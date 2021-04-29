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    Суперэкспресс на еврокубки: тоска в Лондоне, месть Эмери и не только за 44+

    Суперэкспресс 27-29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Суперэкспресс 27-29 апреля
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    Килиан Мбаппе
    В новом суперэкспрессе всего лишь четыре события, но итоговый коэффициент никого не оставит равнодушным.

    «Реал» Мадрид — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

    Глядя на результаты двух топовых команд, порой становится немного не по себе. Несмотря на звездный статус, «Реал» и «Челси» просто неприлично часто проводят скучные матчи.

    Например, у «Мадрида» только в апреле три матча завершились со счетом 0:0.

    С тех пор, как в Лондон приехал Томас Тухель, в матчах «Челси» тоже неоднократно были «нули» (четыре раза — это много).

    И это не просто совпадение. «Челси» Тухеля и «Реал» Зидана — две невероятно прагматичные команды. Поэтому надо сразу настраиваться на то, что по итогам двух матчей соперники, в лучшем случае, забьют два-три мяча.

    По крайней мере, от первой игры точно не стоит ждать голевой феерии. Сначала они присмотрятся друг к другу, а уже через неделю, возможно, и зрителей порадуют.

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    • А пока что готовимся к уже такой привычной и надоевшей всем тактической тягомотине.

    Ставка: тотал матча меньше 2,0 за 2.21.

    «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

    Между тем, матч в Париже вряд ли заставит скучать. Если в Лондоне выйдут играть два заменителя снотворного, то в столице Франции ожидается что-то очень яркое и зрелищное.

    По одной простой причине: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» будут играть именно в футбол, а не в шахматы.

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    • И не исключено, что в этом матче снова будет «зажигать» Килиан Мбаппе. Парижская ракета в первом матче с «Барселоной» оформил хет-трик, в гостевой игре с «Баварией» на его счету дубль, а теперь пришла очередь «Манчестер Сити» гоняться за молниеносным французом.

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    Если Мбаппе и Неймар будут в ударе, «Манчестер Сити» несдобровать.

    Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,0 за 4.25.

    «Вильярреал» — «Арсенал»

    Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

    «Арсенал» против Унаи Эмери. Испанец покинул Лондон чуть ли не с позором, но надо признать, что с тех пор в жизни и результатах «Арсенала» мало что поменялось.

    Достаточно одного факта: «Арсенал» прямо сейчас занимает в таблице АПЛ десятое место.
    Но как ни странно, Микеля Артету, который возглавил «Арсенал» сразу после Эмери, все равно принято хвалить. Кто-то умудряется находить в игре «канониров» позитив и прогресс.

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    К позитивным моментам тогда можно добавить и выход в полуфинал Лиги Европы. Но на самом деле, достижение так себе, учитывая, с кем до этого пришлось играть «Арсеналу» в плей-офф — с унылой в этом сезоне «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Славией». Хорошие команды, но далеко не топы.

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    В общем, короче говоря, Эмери накажет «Арсенал». Без вариантов. Когда-то его точно так же выгоняли из «Спартака», называли «тренеришкой». Но что было дальше, все прекрасно помнят: «Севилья» Эмери трижды стала победителем Лиги Европы. Пока рано говорить о шансах «Вильярреала» повторить это достижение, но обыграть на своем поле «Арсенал» эта испанская команда способна.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 2.48.

    «Манчестер Юнайтед» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

    «Рома» каким-то чудом прошла в четвертьфинале «Аякс», по игре голландский клуб смотрелся как минимум не хуже. И очевидно, что для победы над «Манчестер Юнайтед» этих усилий будет недостаточно.

    Итальянцам очень важно забить на «Олд Траффорд», тогда, может быть, что-нибудь и получится. Но проблема в том, что команда Оле-Гуннара Сульшера очень мало пропускает.

    За последние пару месяцев была только одна игра, где «МЮ» не лучшим образом действовал в обороне. В полуфинале Кубка Англии с «Лестером» «красные дьяволы» позволили сопернику провести три результативные атака. В остальных матчах подобного и близко не было.

    Скорее всего, «Рома» получит два-три мяча и ни разу не забьет. Победа 2:0 вполне устроит клуб из Манчестера.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 4,5 за 1.90.

    Общий коэффициент — 44.25. .Tips1Cef 44.25

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