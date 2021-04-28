«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» второй год подряд дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Но в этом сезоне это достижение выглядит еще более внушительно.

Во-первых, в 1/8 финала парижане разобрались с «Барселоной». Ключевым в этом противостоянии стал хет-трик Килиана Мбаппе на «Камп Ноу». Как ни странно, но «ПСЖ» на поле «Барсы» провел в тактическом плане просто выдающийся матч. Тот случай, когда Лео Месси и близко не подпускали к чужим воротам.

Ну а в четвертьфинале «ПСЖ» прошел «Баварию». Не обошлось без везения, правда, и заключалось оно в том, что за мюнхенскую команду не смогли сыграть Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Но в любом случае, парижане, как и против «Барсы», смогли обыграть соперника на своем поле.

Дома «ПСЖ» уступил «Баварии», но прошел дальше благодаря правилу выездного гола. Тут еще парадоксально то, что в Мюнхене чемпион Франции играл как раз так себе, в отличие от домашнего матча, но забить три мяча в ворота «Баварии» получилось именно на ее поле.

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» пока таких опасных соперников не было. В этом смысла «горожане», конечно, везучие, пусть и до поры, до времени.

В 1/8-й «Манчестер Сити» без особого труда обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха. Об этом, на самом деле, и вспоминать нет смысла. В матчах АПЛ против откровенных середняков зачастую бывает гораздо сложнее.

А вот в четвертьфинале «Манчестер Сити» пришлось даже немного понервничать. Вторая «Боруссия» — дортмундская — оказалась с характером. Команда Пепа Гвардиолы в этом случае тоже выиграла оба матча, но здесь было не так просто.

Более того, после первого тайма в ответном матче общий счет был в пользу Дортмунда. «Сити» в итоге устроил яркий камбэк, но очевидно, что легких матчей больше не будет.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед поездкой в Париж «Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги, выиграв в финале у «Тоттенхэма» — 1:0. При этом за матч «Сити» нанес больше 20 ударов и не позволил сопернику создать хотя бы несколько опасных моментов.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 3.14, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Манчестер Сити» — за 2.33.

Парижу нужно обязательно выигрывать дома. В противном случае, сделать это в Манчестере будет крайне сложно.

И здесь интересно, каким образом Почеттино построит игру против Гвардиолы. Аргентинец неоднократно играл против Пепа в АПЛ, поэтому удивить его будет очень сложно.

Ну и надо не забывать, что у него уже есть успешный опыт противостояния с Гвардиолой в еврокубках. В 2019 году его «Тоттенхэм» эпично прошел «Сити» в четвертьфинале ЛЧ.

Сейчас же в распоряжении Почеттино команда с еще более внушительными возможностями. Защиту «Сити» ждут Неймар и Мбаппе, знатно «возившие» даже оборону «Баварии».

Ставка — победа «ПСЖ» за 3.14. Как ни странно, но парижанам, наверное, даже повезло, что играть им придется против «Сити».

Команду Гвардиолы куда проще ловить на контратаках, чем прагматичных «Реал» или «Челси». И «Барса», и «Бавария» банально не успевали возвращаться в защиту, когда с мячом оказывался Мбаппе. История может повториться.