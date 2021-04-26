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    В Италии хотят исключать из чемпионата за участие в Суперлиге

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    Итальянская федерация футбола (FIGC) планирует внести правило, согласно которому клубы будут исключать из национального чемпионата за участие в соревнованиях не под эгидой ФИФА или УЕФА.

    Габриэле Гравина
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    Габриэле Гравина

    Об этом рассказал президент FIGC Габриэле Гравина.

    «Те, кто планирует участвовать в соревнованиях не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат.

    У нас нет новостей о том, кто покинул Суперлигу, а кто нет, есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу.

    Если в конце июня кто-то примет участие в соревнованиях частного характера, он должен покинуть нашу лигу», — цитирует Гравину Football Italia.

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