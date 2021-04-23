Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках

Глава УЕФАвысказался касательно ситуации с Суперлигой, а также косвенно обратился к, чтобы призвать их официально выйти из ее состава.

«Совершенно очевидно, что клубы должны определиться. Либо они являются клубом Суперлиги, либо клубом, участвующим в еврокубках. Если идет речь о том, что они в Суперлиге, то эти клубы, конечно, не будут играть в Лиге чемпионов. Если они готовы к такому развитию событий, то могут играть в собственном турнире.

Все столкнутся с последствиями своих решений, и они об этом знают. Ситуация с клубами, которые признали свою ошибку и объявили о выходе из проекта, для меня является совершенно другой. Те, кто этого еще не сделал, знают: я бы сказал, что этот проект мертв. Наверное, они не хотят в это верить», — заявил Чеферин в интервью The Associated Press.