ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ЛарссонДерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
  • 10:51
    • Федун рассказал о будущем Тедеско
  • 07:00
    • Медведев опустился на одну строку в рейтинге ATP
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 23:55
    • «Лилль» одержал волевую гостевую победу над «Лионом»
  • 23:53
    • «Атлетико» проиграл «Атлетику» в Бильбао
    Все новости спорта

    Семин: Миранчук отлично использует свое время в «Аталанте»

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступления российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Миранчук в матче 33-го тура против «Болоньи» забил один из пяти голов своей команды.

    «На мой взгляд все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен.

  • Орлов: Миранчук «Зениту» не нужен
  • Читайте по теме

    • Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    «Аталанта» занимает второе место в текущей таблице итальянской Серии А.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  44.25
  • Суперэкспресс 27-29 апреля
  • 29/04/2021 в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шарди — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры