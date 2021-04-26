Семин: Миранчук отлично использует свое время в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива»оценил выступления российского полузащитникав составе «Аталанты».

Миранчук в матче 33-го тура против «Болоньи» забил один из пяти голов своей команды.

«На мой взгляд все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен.

Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Аталанта» занимает второе место в текущей таблице итальянской Серии А.