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    Дубль Самсонова принес «Торпедо» победу над «Текстильщиком»

    «Торпедо» — «Текстильщик»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках 38-го тура первенства ФНЛ «Торпедо» на своем поле обыграло «Текстильщик» — 2:1.

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    У «автозаводцев» дубль оформил Артем Самсонов, который на 19-й минуте забил с игры, а на 75-й реализовал пенальти.

    В составе гостей точный удар на 50-й минуте нанес Владислав Сысуев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Текстильщик Иваново 2:1
    Голы: 1:0 Артём Самсонов (19'), 1:1 Владислав Сысуев (50'), 2:1 Артём Самсонов (пенальти) (74') Торпедо: Виталий Ботнарь, Максим Шоркин, Руслан Магаль, Артём Самсонов, Андрей Евдокимов, Александр Рязанцев, Филипп Дворецков, Андрей Кравчук (Андрей Лях, 88'), Равиль Нетфуллин, Игорь Лебеденко (Жига Шкофлек, 77'), Денис Баланюк (Амур Калмыков, 62') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Денис Фомин, Aleksey Makushkin, Andrei Hripkov, Алексей Губочкин, Владислав Сысуев, Евгений Маричев (Максим Батов, 46'), Илья Мосейчук (Алексей Горюшкин, 76'), Khachim Mashukov (Дмитрий Каменщиков, 86'), Максим Бачинский (Валерий Альшанский, 65'), Александр Агеев Предупреждения: Евгений Маричев (10'), Филипп Дворецков (52'), Денис Фомин (54'), Максим Шоркин (84')

    В турнирной таблице первенства ФНЛ «Торпедо» занимает пятое место (68 очков), а «Текстильщик» — 14-е (44 очка).

    Другие результаты:

    «Акрон» — «Алания» — 1:2
    «Краснодар-2» — «Нефтехимик» — 1:1
    «Факел» — «Волгарь» — 1:1
    «Чайка» — «Чертаново» — 1:1

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