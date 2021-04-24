«Майнц» — «Бавария»: счет матча 2:1, обзор голов

Мюнхенскаяпотерпела гостевое поражение от(1:2) в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте. Мяч от головы Алабы прилетел в центр, на линию штрафной, где Жонатан Буркардт обработал сферу , после чего пробил чуть левее центра. Успелт выставить руку в центр Нойер, и от нее мяч влетел в сетку.

А на 37-й минуте последовал навес с левого фланга в штрафную «Баварии». Робин Куайсон опередил соперников в центре штрафной и переправил мяч в сетку.

Уже в компенсированное время Роберт Левандовский забил гол престижа.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Бавария 2:1 Голы: 1:0 Жонатан Буркардт (3'), 2:0 Робин Куайсон (37'), 2:1 Роберт Левандовски (90') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Мусса Ньякат, Александер Хак, Данни Латца, Робин Куайсон (Жан-Поль Бутьюс, 68'), Данни да Коста (Даниэль Брозински, 89'), Филипп Мвене, Леандро Баррейро Мартинс (Доминик Кор, 90'), Карим Онисиво (Роберт Глатцель, 80'), Жонатан Буркардт (Левин Эцтунали, 46') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (Серж Гнабри, 70'), Йозуа Киммих, Лерой Зане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 46'), Леон Горецка (Tanguy Nianzou, 46'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 46'), Роберт Левандовски Предупреждения: Жером Боатенг (36'), Леон Горецка (41'), Давид Алаба (43'), Филипп Мвене (58'), Йерри Юсте Ст. (59'), Роберт Левандовски (73'), Данни да Коста (87')

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 71 очком. «Майнц», в активе которого 34 очка после 30 матчей, находится на 13-й позиции.

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В другом матче отчетного тура «Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» — 0:2.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Эрлинг Холанн ворвался в штрафную площадку правым краем, сблизился с Кастельсом и переиграл его, пробив в ближний угол.

На 59-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве — полузащитник Джуд Беллингхэм получил вторую желтую карточку.

А на 68-й минуте Холанн взял мяч, убежал от защитников «Вольфсбурга», сблизился с Кастельсом и пробил в левый от себя угол.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Боруссия Д 0:2 Голы: 0:1 Эрлинг Холанн (12'), 0:2 Эрлинг Холанн (68') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Пауло Силва, Кевин Мбабу (Бартош Бялек, 65'), Джон Энтони Брукс, Максимилиан Филипп (Йосип Брекало, 65'), Боте Баку, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герардт (Адмир Мехмеди, 81'), Ваутер Вегорст Боруссия Д: Марвин Хиц, Рафаэл Геррейру, Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Лукаш Пищек, Джейдон Санчо (Томас Делейни, 60'), Махмуд Дахуд, Марко Ройс (Тома Мёнье, 81'), Джуд Беллингхэм, Джованни Рейна (Торган Азар, 68'), Эрлинг Холанн Предупреждения: Джуд Беллингхэм (13'), Джуд Беллингхэм (59'), Пауло Силва (72'), Тома Мёнье (88')

В других матчах игрового «Хоффенхайм» в гостевом матче сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Унион» дома благодаря хет-трику Йоэля Похьянпало победил «Вердер» (3:1).