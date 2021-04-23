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    Тухель: Вопрос с Суперлигой закрыт и теперь ситуация прояснилась

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    Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал распад Суперлиги.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Да, это отвлекало, но у клуба есть владелец, это не мой клуб. Я являюсь его частью, но это решение владельца и клуба. Теперь они меняют решение.

    Нет необходимости извиняться передо мной напрямую, моя работа — адаптироваться к обстоятельствам. Отвлекались ли мы? Да. Лично я приехал на стадион во вторник не в привычном для себя настроении. Но это в прошлом, и я не думаю, что им нужно извиняться передо мной.

    Вопрос закрыт, и теперь ситуация прояснилась, что помогает мне как тренеру подготовиться к важному матчу.

    Болельщики были недовольны. Но я не думаю, что это влияет в целом на мнение о том, что, например, наш владелец делает для общества, академии, женской команды и основной команды.

    Уверен, все видят, что делают наш владелец и владельцы клубов большой шестерки. Они важная часть АПЛ. Это турнир, которому все завидуют», — цитирует Тухеля Sky Sports.

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