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    Шахтер Караганда — Астана прямая трансляция 23.04.2021, смотреть онлайн

    Шахтер Караганда — Астана: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол Астана
    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шахтер Караганда» — «Астана» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Астана» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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