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    Сможет ли «Астана» прервать неудачную выездную серию против «Шахтера» в чемпионате?

    «Шахтер» Караганда — «Астана». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Премьер-лиги 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Караганда — «Астана»
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    Абат Аймбетов
    В матче 7 тура казахской Премьер-лиги «Шахтер» в Караганде примет «Астану». Событие запланировано на 23 апреля 14:00 по мск. «Шахтер» Караганда — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Караганда

    Хозяева за 6 туров набрали 6 очков благодаря двум победам, а в остальных случаях они проигрывали. При этом с них были сняты 3 пункта и по итогу «Шахтер» занимает 11 место из 14.

    «Горняки» в прошлом туре победили «Актобе» с разгромным счетом 3:0. Благодаря этому у команды закончилась серия поражений, продлившаяся 4 поединка.

    Ранее «Шахтер» проиграл «Кызылжару» 0:2, «Ордабасы» 0:2, «Таразу» 0:4 и «Акжайыку» 1:2.

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    Дома в этом сезоне коллектив еще не побеждал. Вместо этого у него два поражения, один забитый и 4 пропущенных гола.

    «Астана»

    «Астана» является лидером чемпионата Казахстана с 14 очками на счету. Команда провела 6 матчей и теряла очки лишь в двух случаях, когда играла вничью.

    К этой встрече гости подошли с серий из трех побед. «Астана» разгромила «Атырау» 6:2, победила «Ордабасы» 4:1 и «Кызылжар» 3:1.

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    • Победив «Ордабасы», «Астана» одержала первую гостевую победу в том сезоне. В остальных двух случаях она играла вничью. Как раз 4 из 7 пропущенных мячей были получены на выезде.

    Тотал больше 2.5 фиксировался в 4 из 6 матчей с участием «Горожан».

    Прогноз и ставка

    «Астана» — явный фаворит поединка. Это обозначили и букмекеры, которые предлагают на победу гостей 1.55. Победа «Шахтера» оценивается коэффициентом 5.70. На ничью выставили коэффициент 4.00.

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    «Астана» выиграла в полуфинале Суперкубка Казахстана 2:0. Учитывая ее текущую форму в чемпионате, можно ожидать, что она наберет очки. Тем не менее команда пропускала в 4 последних матчах, да и три поединка подряд оказывались достаточно результативными.

    Также стоит знать, что выезд в Караганду для «Астаны» дело непростое — 4 поражения в 5 играх. Таким образом, стоит ожидать голевых действий от «Шахтера», которому нужно подниматься с низов. Ставка — Х2 и ТБ 2.5 за 2.23.

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