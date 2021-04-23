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    Американский банк JP Morgan признал свою ошибку из-за участия в проекте Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига Реал Мадрид Барселона
    Американский банк JP Morgan сделал специальное заявление по поводу своего участия в проекте футбольной Суперлиги.

    JP Morgan больше не намерен поддерживать проект Суперлиги
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    JP Morgan больше не намерен поддерживать проект Суперлиги

    JP Morgan должен был стать главным финансовым донором проекта. Сообщалось, что американский банк мог выделить на развитие Суперлиги до шести миллиардов евро.

    «Мы очень неверно оценили, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом. И то, как она может повлиять на будущее развитие футбола.

    Теперь мы постараемся извлечь правильные уроки из этой ситуации», — говорится в официальном сообщении JP Morgan.

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