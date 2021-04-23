Американский банк JP Morgan признал свою ошибку из-за участия в проекте Суперлиги

Американский банксделал специальное заявление по поводу своего участия в проекте футбольной Суперлиги.

JP Morgan должен был стать главным финансовым донором проекта. Сообщалось, что американский банк мог выделить на развитие Суперлиги до шести миллиардов евро.

«Мы очень неверно оценили, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом. И то, как она может повлиять на будущее развитие футбола.

Теперь мы постараемся извлечь правильные уроки из этой ситуации», — говорится в официальном сообщении JP Morgan.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Реал» и «Ювентус» от участия в еврокубках на один сезон.