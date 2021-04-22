«Рома» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости. Госенс с левого фланга низом прострелил в штрафную «Ромы», где Малиновский сыграл на опережение и в касание пробил точно в ближний угол ворот.
На 69-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Госенс грубо сыграл против Верету, наступив тому на ногу, получив жёлтую карточку, которая стала для защитника бергамасков второй.
А спустя шесть минут «Рома» сравнял счет. Шикарный выстрел из-за штрафной удался Кристанте. Мяч залетел в нижний угол ворот — Голлини оказался бессилен.
Уже в компенсированное время составы сравнялись — Рожер Ибаньес дважды грубо сфолил в течение двух минут, получив два «горчичника».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку, но остался на скамье запасных.
«Аталанта» опередила «Ювентус» и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 65 очков. «Рома» с 55 очками располагается на 7-й строчке.
Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет с «Болоньей» 25 апреля дома. Коллектив Паулу Фонсеки в этот день отправится в гости к «Кальяри».