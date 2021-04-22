«Рома» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости. Госенс с левого фланга низом прострелил в штрафную «Ромы», где Малиновский сыграл на опережение и в касание пробил точно в ближний угол ворот.

На 69-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Госенс грубо сыграл против Верету, наступив тому на ногу, получив жёлтую карточку, которая стала для защитника бергамасков второй.

А спустя шесть минут «Рома» сравнял счет. Шикарный выстрел из-за штрафной удался Кристанте. Мяч залетел в нижний угол ворот — Голлини оказался бессилен.

Уже в компенсированное время составы сравнялись — Рожер Ибаньес дважды грубо сфолил в течение двух минут, получив два «горчичника».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку, но остался на скамье запасных.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Аталанта 1:1 Голы: 0:1 Руслан Малиновский (26'), 1:1 Бриан Кристанте (75') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Гонсало Вильяр (Карлес Перес, 76'), Жордан Верету, Риккардо Калафьори (Бруно Перес, 46'), Генрих Мхитарян (Борха Майораль, 85'), Эдин Джеко Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Йосип Иличич (Луис Мурьель, 59'), Руслан Малиновский (Марио Пашалич, 59'), Дуван Сапата (Рафаэл Толой, 73') Предупреждения: Риккардо Калафьори (31'), Гонсало Вильяр (47'), Робин Гозенс (52'), Робин Гозенс (69'), Рожер Ибаньес (90'), Рожер Ибаньес (90')

«Аталанта» опередила «Ювентус» и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 65 очков. «Рома» с 55 очками располагается на 7-й строчке.

Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет с «Болоньей» 25 апреля дома. Коллектив Паулу Фонсеки в этот день отправится в гости к «Кальяри».