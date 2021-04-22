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    Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба РФС.

    Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ
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    Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ

    24 апреля

    «Урал» — «Ахмат»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Козбев; инспектор — Геннадий Куличенков.

    «Зенит» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Динамо» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Гаряфий Жафяров.

    «Тамбов» — «Локомотив»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Владимир Овчинников.

    25 апреля

    «Уфа» — «Сочи»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

    «Спартак» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Москалев; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ростов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.

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