Глушаков: Хочу в сборную России вернуться, для меня это цель

Полузащитник «Химок»рассказал, что по-прежнему мечтает вернуться в сборную России.

«По-прежнему считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт.

Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня. Самое главное — здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал.

Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Последний раз 34-летний Глушаков надевал футболку сборной России в товарищеском матче против Франции (1:3) 27 марта 2018 года.