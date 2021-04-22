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    Глушаков: Хочу в сборную России вернуться, для меня это цель

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что по-прежнему мечтает вернуться в сборную России.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «По-прежнему считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт.

    Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня. Самое главное — здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал.

    Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

    Последний раз 34-летний Глушаков надевал футболку сборной России в товарищеском матче против Франции (1:3) 27 марта 2018 года.

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