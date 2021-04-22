«Атлетико» — «Уэска»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 40-й минуте открыл Анхель Корреа. Аргентинец получил мяч у линии штрафной гостей, прошел вдоль сквозь защитника, после чего пробил низом. По пути мяч задел ногу Пулидо и влетел в угол.

На 80-й минуте Льоренте перехватил мяч, вошел в штрафную «Уэски», после чего отдал на свободного Карраско, который поразил уже пустые ворота.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Уэска 2:0 Голы: 1:0 Анхель Корреа (39'), 2:0 Янник Карраско (80') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди (Фелипе, 87'), Стефан Савич, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Витоло, 87'), Эктор Эррера (Мусса Дембеле, 76'), Янник Карраско (Жоффрей Кондогбиа, 84'), Анхель Корреа (Лукас Торрейра, 84'), Маркос Льоренте Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа (Борха Гарсия, 85'), Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Идрисса Думбия, Педро Москера (Хавьер Галан, 63'), Серхио Гомес (Педро Лопес, 85'), Микель Рико, Даниэль Эскрих, Рафаэль Мир Висенте (Давид Феррейро, 63'), Синдзи Окадзаки (Сандро Рамирес, 63') Предупреждения: Хосе Хименес (65'), Сауль Ньигес (83')

«Атлетико» опередил «Реал» и снова возглавил турнирную таблицу Примеры, набрав 73 очка. «Уэска» с 27 очками располагается на 18-й строчке.

Следующий матч команда Диего Симеоне проведет с «Атлетиком» 25 апреля на выезде. Коллектив Пачеты в этот день примет «Хетафе».