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    «Ман Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2.

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    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на первой минуте встречи. Мингс со своей половины выполнил заброс к штрафной «Сити», Уоткинс продолжил передачей к 11-метровой отметке, откудаДжон Макгинн ударом в касание направил мяч в дальний нижний угол ворот.

    На 22-й минуте Марез сделал передачу в лицевую на ход Бернарду Силва, тот прострелил во вратарскую, где Фил Фоден свой шанс использовал, без проблем пробив в угол ворот.

    А на 40-й минуте Бернарду Силва от правого края штрафной выполнил мягкий заброс к линии вратарской «Виллы», где Эрнандес выиграл борьбу в воздухе у Мингса, головой подрезав мяч впритирку со штангой.

    Перед перерывом «Сити» остался в меньшинстве — Джон Стоунс грубо сыграл против Рэмзи и получил прямую красную карточку.

    На 57-й минуте составы уравнялись. Кэш потерял мяч, сразу пошёл в отбор, но перестарался, в подкате сбив Фодена и получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
    Голы: 1:0 Джон МакГинн (1'), 1:1 Филип Фоден (22'), 1:2 Родриго Эрнандес (40') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Марвелоуз Накамба (Росс Баркли, 63'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Анвар Эль-Гази, 75'), Джейкоб Рэмси (Кинан Дэвис, 46') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Эмерик Лапорт, 46'), Рияд Марез (Фернандиньо, 90'), Филип Фоден Предупреждения: Илкай Гюндоган (44'), Мэтти Кэш (54'), Мэтти Кэш (57') Удаление: Джон Стоунс (44')

    После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 44 очками располагаются на 11-й строчке.

    В следующем матче чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле примет «Вест Бромвич» (25 апреля), а «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Кристал Пэлас» (1 мая).

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