«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2.

Хозяева открыли счет уже на первой минуте встречи. Мингс со своей половины выполнил заброс к штрафной «Сити», Уоткинс продолжил передачей к 11-метровой отметке, откудаДжон Макгинн ударом в касание направил мяч в дальний нижний угол ворот.
На 22-й минуте Марез сделал передачу в лицевую на ход Бернарду Силва, тот прострелил во вратарскую, где Фил Фоден свой шанс использовал, без проблем пробив в угол ворот.
А на 40-й минуте Бернарду Силва от правого края штрафной выполнил мягкий заброс к линии вратарской «Виллы», где Эрнандес выиграл борьбу в воздухе у Мингса, головой подрезав мяч впритирку со штангой.
Перед перерывом «Сити» остался в меньшинстве — Джон Стоунс грубо сыграл против Рэмзи и получил прямую красную карточку.
На 57-й минуте составы уравнялись. Кэш потерял мяч, сразу пошёл в отбор, но перестарался, в подкате сбив Фодена и получил вторую желтую карточку.
После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 44 очками располагаются на 11-й строчке.
В следующем матче чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле примет «Вест Бромвич» (25 апреля), а «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Кристал Пэлас» (1 мая).