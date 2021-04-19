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    Российский арбитр отстранен минимум на два матча РПЛ

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    Российский арбитр Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча российской Премьер-лиги.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    Левников наказан за нарушение регламента, по которому он не внес в протокол появление в судейской комнате начальника «Локомотива» Станислава Сухины во время матча со «Спартаком».

    «Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим», — приводит «Р-Спорт» слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. — «Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую.

    Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании. И когда мне говорят, что он заходил забрать протокол... Он что, единственный из команды, кто должен был зайти? Это бывший судья, а ныне начальник команды. Поймите, это выглядит ужасно. Да, нет других доказательств, но это стало поводом для разговоров».

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    • «Мы пытаемся объяснить, что правила нужны, чтобы их соблюдали. Левникову я об этом говорил. Мы поддержали их решения в матче "Локомотив" — "Спартак", поставили высокую оценку, но доложить о появлении постороннего лица в судейской он был обязан.

    Человек 4 раза заходил туда. И после этого появляется повод думать, что там что-то было не так. При этом матч был сложнейшим, и эксперты ЭСК подтвердили все его решения, единогласно поддержали. И это вопрос не недоверия, а дисциплины, к которой наши судьи еще не приучены. Это меня беспокоит», — добавил глава судейского комитета РФС.

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