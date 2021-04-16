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    Тен Хаг: Команда, которая доминировала в обоих матчах — выбыла из Лиги Европы

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевую ничью с «Ромой» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Амстердамский клуб выбыл из розыгрыша турнира уступив по сумме двух матчей (2:3).

    «Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира.

    Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела.

    Мы превосходили соперника во втором тайме, но и в первом играли очень хорошо. Нам удалось создать несколько превосходных моментов.

    Мы показывали очень зрелую игру. Брайан [Броббей] сделал как раз то, чего мы ждали. Он отлично сыграл, выйдя на замену», — сказал тренер в беседе с RTL7.

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