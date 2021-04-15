«Рома» -« Аякс»: счет матча 1:1, обзор голов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европына своем поле сыграла вничью с амстердамским— 1:1.

Счет в матче на 49-й минуте открыли гости. Брайан Броббей поймал длинный заброс из глубины и прокинул мяч в створ мимо вышедшего ему навстречу Лопеса.

На 56-й минуте Душан Тадич успешно сыграл на добивании после удара Броббея примерно с линии штрафной «Ромы». Однако гол был отменен из-за фола на Мхитаряне на ранней стадии атаки.

А на 72-й минуте счет сравнялся. Калафьори на левом полуфланге разобрался с Тимбером и прострелил в штрафную «Аякса», а Джеко после рикошета на дальней штанге низом переправил мяч в сетку.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Рома — Аякс 1:1 Голы: 0:1 Brian Brobbey (49'), 1:1 Эдин Джеко (72') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету, Амаду Диавара, Риккардо Калафьори (Гонсало Вильяр, 81'), Генрих Мхитарян (Педро Родригес, 87'), Эдин Джеко (Борха Майораль, 80') Аякс: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Сеан Клайбер (Перр Схюрс, 22'), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес (Mohammed Kudus, 70'), Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес (Лассина Траоре, 83'), Душан Тадич, Антони (Brian Brobbey, 46') Предупреждения: Рожер Ибаньес (44'), Жордан Верету (67'), Джанлука Манчини (69'), Эдин Джеко (79'), Бриан Кристанте (86'), Николас Тальяфико (89'), Лисандро Мартинес (90')

В первом матче «Рома» победила со счетом 2:1 и по сумме двух матчей итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

В 1/2 финала «Рома» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 29 апреля, второй 6 мая.