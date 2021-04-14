УЕФА планирует изменить правило выездного гола

УЕФА намерен изменить правило выездных голов в плей-офф еврокубков со следующего сезона, сообщает The Sun.

Согласно новому регламенту, который должен быть согласован в пятницу, 16 апреля, на заседании комитета УЕФА по соревнованиям, голы на выезде будут иметь преимущество только в основное время матча.

В случае принятия изменений, если в дополнительное время обе команды забьют одинаковое количество голов, для определения победителя будут назначены пенальти.

Напомним, что правило преимущества гостевого гола было введено в сезоне-1965/66.