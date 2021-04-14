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    Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле

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    Автобус мадридского «Реала» был атакован в Ливерпуле перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист CANAL+ Себастьян Зани.

    Автобус «Реала»
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    Автобус «Реала»

    Транспортное средство «сливочных» забросали камнями и бутылками. Пострадало окно, возле которого сидел мадридского клуба.

    «Ливерпуль» уже выступил с заявлением, в котором принес свои извинения.

    «Мы осуждаем действия, которые привели к повреждениям автобуса "Реала" во время прибытия на "Энфилд". Это абсолютно неприемлемое и постыдное поведение нескольких людей.

    Мы приносим искренние извинения нашим гостям за причиненный ущерб.

    Мы будем сотрудничать с полицией Мерсисайда, чтобы разобраться в произошедшем и идентифицировать ответственных за нападение», — цитирует «Ливерпуль» The Athletic.

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