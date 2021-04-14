Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле

Транспортное средство «сливочных» забросали камнями и бутылками. Пострадало окно, возле которого сидел мадридского клуба.
Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj— Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021
«Ливерпуль» уже выступил с заявлением, в котором принес свои извинения.
«Мы осуждаем действия, которые привели к повреждениям автобуса "Реала" во время прибытия на "Энфилд". Это абсолютно неприемлемое и постыдное поведение нескольких людей.
Мы приносим искренние извинения нашим гостям за причиненный ущерб.
Мы будем сотрудничать с полицией Мерсисайда, чтобы разобраться в произошедшем и идентифицировать ответственных за нападение», — цитирует «Ливерпуль» The Athletic.