ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ротор»Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
  • 17:19
    • Сергей Овчинников перешел на работу в РФС
  • 13:15
    • Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус
  • 13:03
    • Медведев заболел коронавирусом
  • 11:34
    • Муса и Еременко в списке самых дорогих свободных агентов
    Все новости спорта

    Тухель: «Челси» против «Порту» нужно постараться показать свой лучший футбол

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Челси Португалия Порту Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Порту».

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Нужно четко понимать, что в матчах с "Порту" всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг.

    Вместе с тем, "Порту" временами тоже вел игру. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов. В общем, в первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть.

    Не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

    Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Прогноз на «Челси» — «Порту»

    Напомним, в первом матче «Челси» победил со счетом 2:0.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» шокирует Париж?
  • ПСЖ — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Отыграет ли «Порту» два мяча в противостоянии с «Челси»?
  • «Челси» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Станет ли шестой матч в серии ключевым?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Боруссия — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры