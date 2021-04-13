Тухель: «Челси» против «Порту» нужно постараться показать свой лучший футбол

Главный тренервысказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против

«Нужно четко понимать, что в матчах с "Порту" всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг.

Вместе с тем, "Порту" временами тоже вел игру. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов. В общем, в первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть.

Не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Прогноз на «Челси» — «Порту»

Напомним, в первом матче «Челси» победил со счетом 2:0.