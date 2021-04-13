ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Смолов«Локомотив» нарушил планы «Спартака» и рвется в Лигу чемпионов. Камано и Смолов снова забивают Сердар Азмун в матче с «Сочи»Золото все ближе. Азмун принес «Зениту» три очка в Сочи Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 годаПерестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
  • 07:00
    • Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA
  • 21:01
    • «Локомотив» продлил победную серию
  • 00:08
    • «Лион» победил «Анже», Депай оформил дубль
  • 23:58
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»
  • 23:49
    • Гол Иличича вывел «Аталанту» на четвертое место
  • 23:28
    • Де Хеа может перейти в «Реал»
  • 23:05
    • Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд Юнайтед»
    Все новости спорта

    Отыграет ли «Порту» два мяча в противостоянии с «Челси»?

    «Челси» — «Порту». Прогноз и ставки (к. 2.05) на ответный матч футбольной Лиги чемпионов 13 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Челси Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Порту Прогнозы на Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Челси»
    Во вторник, 13 апреля, «Челси» примет «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начнется в 22:00 по московскому времени. «Челси» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    В первом матче, который тоже прошел в Севилье, «Челси» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Мэйсона Маунта и Бена Чилуэлла, обеспечив себе комфортное преимущество.

    Уже после этого в 31-м туре английской Премьер-лиги «синие» разгромили «Кристал Пэлас» (4:1) усилиями Кристиана Пулишича, оформившего дубль.

    В турнирной таблице АПЛ подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место, отставая от «Вест Хэма» и «Лестера» на один и два очка соответственно.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Серьезных кадровых проблем перед вылетом в Испанию у «Челси» не было.

    «Порту»

    «Порту» проиграл формально домашний матч, хотя смотрелся не так уж и плохо. Кроме того, он не мог рассчитывать на дисквалифицированных Мехди Тареми и Серхио Оливейру, забивших чуть меньше половины голов команды в этом сезоне.

    Сразу после поражения на «Рамон Санчес Писхуан» «драконы» в гостях одержали победу над «Тонделой» (2:0) в рамках Примейры.

  • Маунт переломил игру. «Челси» приблизился к выходу в полуфинал
  • В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонцы обыграли «Порту»
  • 08/04/2021

    • В турнирной таблице национального первенства команда Сержиу Консейсау занимает второе место. Ее отставание от лидирующего «Спортинга», имеющего игру в запасе, составляет пять очков.

    В лазарете «Порту» находятся Диогу Кошта, Иван Маркано и Мухамед Мбайе.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.82, победа «Порту» — 4.40, ничья — 4.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Очевидно, что «драконы» бросят большие силы в атаку, а Тареми, Оливейра и Мусса Марега, скорее всего, выйдут на поле с первых минут.

    Однако подопечные Сержиу Консейсау будут вынуждены осторожничать, чтобы сильно не ослабить оборону. Шансель Мбемба, к слову, не играл против «Тонделы», так что в Севилье он будет готов к серьезной работе в защите.

    Есть ли шансы у «Порту»? Конечно, ведь португальский клуб не выглядел безнадежным в первой игре. Однако совершить камбек в противостоянии «Челси» — очень сложная задача. Полагаем, что «драконы» как минимум не проиграют, но вряд ли выйдут в полуфинал. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 2.05.

    Также можно присмотреться к ставке «пенальти будет» за 2.70. «Порту» будет атаковать большими силами и наверняка найдет возможность убедить арбитра назначить 11-метровый удар, да и «Челси» на контратаке способен подловить соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шарди — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Димитров — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монфис — Андухар
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Музетти — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Волгарь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фенербахче — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Беневенто — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Генгам — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    «Челси» — «Порту»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.04.2021. Прогнозы на футбол. Отыграет ли «Порту» два мяча в противостоянии с «Челси»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры