Во вторник, 13 апреля, «Челси» примет «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начнется в 22:00 по московскому времени. «Челси» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

В первом матче, который тоже прошел в Севилье, «Челси» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Мэйсона Маунта и Бена Чилуэлла, обеспечив себе комфортное преимущество.

Уже после этого в 31-м туре английской Премьер-лиги «синие» разгромили «Кристал Пэлас» (4:1) усилиями Кристиана Пулишича, оформившего дубль.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место, отставая от «Вест Хэма» и «Лестера» на один и два очка соответственно.

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Серьезных кадровых проблем перед вылетом в Испанию у «Челси» не было.

«Порту»

«Порту» проиграл формально домашний матч, хотя смотрелся не так уж и плохо. Кроме того, он не мог рассчитывать на дисквалифицированных Мехди Тареми и Серхио Оливейру, забивших чуть меньше половины голов команды в этом сезоне.

Сразу после поражения на «Рамон Санчес Писхуан» «драконы» в гостях одержали победу над «Тонделой» (2:0) в рамках Примейры.

В турнирной таблице национального первенства команда Сержиу Консейсау занимает второе место. Ее отставание от лидирующего «Спортинга», имеющего игру в запасе, составляет пять очков.

В лазарете «Порту» находятся Диогу Кошта, Иван Маркано и Мухамед Мбайе.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.82, победа «Порту» — 4.40, ничья — 4.00.

Очевидно, что «драконы» бросят большие силы в атаку, а Тареми, Оливейра и Мусса Марега, скорее всего, выйдут на поле с первых минут.

Однако подопечные Сержиу Консейсау будут вынуждены осторожничать, чтобы сильно не ослабить оборону. Шансель Мбемба, к слову, не играл против «Тонделы», так что в Севилье он будет готов к серьезной работе в защите.

Есть ли шансы у «Порту»? Конечно, ведь португальский клуб не выглядел безнадежным в первой игре. Однако совершить камбек в противостоянии «Челси» — очень сложная задача. Полагаем, что «драконы» как минимум не проиграют, но вряд ли выйдут в полуфинал. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 2.05.

Также можно присмотреться к ставке «пенальти будет» за 2.70. «Порту» будет атаковать большими силами и наверняка найдет возможность убедить арбитра назначить 11-метровый удар, да и «Челси» на контратаке способен подловить соперника.