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    Силва: «Порту» очень быстро сумел построить новую команду

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    Защитник «Челси» Тиаго Силва высказал мнение о «Порту» — сопернике лондонцев по 1/ 4 финала Лиги чемпионов.

    Тиаго Силва
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    Тиаго Силва

    В 2005 году защитник выступал за «Порту» вместе с Пепе. Перед этим футболист числился в «Динамо», где он тяжело переболел туберкулезом.

    «Опыт, полученный в "Порту", был очень полезен. В течение нескольких месяцев от мечты о еврокубках я перешел к кошмарным мыслям о том, что больше никогда уже не смогу играть в футбол.

    Тот период очень мне помог, он сделал меня тем спортсменом и человеком, которым я являюсь сейчас.

    Прогноз на "Челси" — "Порту"

    У этой команды отличный тренер. "Порту" очень быстро сумел построить новую команду. В их составе много индивидуально сильных футболистов.

    Но мы выиграли первый матч, поскольку ни на секунду не теряли концентрацию. Очень важно провести так же и ответный поединок», — приводит слова игрока A Bola.

    В первом матче лондонцы на выезде победили со счетом 2:0.

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