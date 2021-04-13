Силва: «Порту» очень быстро сумел построить новую команду

Защитник «Челси»высказал мнение о— сопернике лондонцев по 1/ 4 финала Лиги чемпионов.

В 2005 году защитник выступал за «Порту» вместе с Пепе. Перед этим футболист числился в «Динамо», где он тяжело переболел туберкулезом.

«Опыт, полученный в "Порту", был очень полезен. В течение нескольких месяцев от мечты о еврокубках я перешел к кошмарным мыслям о том, что больше никогда уже не смогу играть в футбол.

Тот период очень мне помог, он сделал меня тем спортсменом и человеком, которым я являюсь сейчас.

Прогноз на "Челси" — "Порту"

У этой команды отличный тренер. "Порту" очень быстро сумел построить новую команду. В их составе много индивидуально сильных футболистов.

Но мы выиграли первый матч, поскольку ни на секунду не теряли концентрацию. Очень важно провести так же и ответный поединок», — приводит слова игрока A Bola.

В первом матче лондонцы на выезде победили со счетом 2:0.