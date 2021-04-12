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    Петржела: Уверен, в матче «Сочи» — «Зенит» не было никакого «договорняка»

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерской команды над «Сочи» (2:1) в 25-м туре РПЛ.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Уверен, что никакого "договорняка" не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно.

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    • Болельщики называют "Сочи" фарм-клубом "Зенита"? Пусть называют. В Чехии, например, "Слован" является фарм-клубом "Славии"… Что в этом такого? Это же обычная практика по всему миру.

    Как мне кажется, наоборот, Сочи очень хотел победить "Зенит", чтобы все эти глупые разговоры закончились. Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее.

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    • "Зенит" в очередной раз одержал победу — ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

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