Петржела: Уверен, в матче «Сочи» — «Зенит» не было никакого «договорняка»

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал победу питерской команды над «Сочи» (2:1) в 25-м туре РПЛ.

«Уверен, что никакого "договорняка" не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно.

Болельщики называют "Сочи" фарм-клубом "Зенита"? Пусть называют. В Чехии, например, "Слован" является фарм-клубом "Славии"… Что в этом такого? Это же обычная практика по всему миру.

Как мне кажется, наоборот, Сочи очень хотел победить "Зенит", чтобы все эти глупые разговоры закончились. Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее.

"Зенит" в очередной раз одержал победу — ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».