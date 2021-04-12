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    Ротенберг отреагировал на разговоры вокруг матча «Сочи» — «Зенит»

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал разговоры о том, что матч его команды против «Зенита» (1:2) мог носить договорной характер.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную?

    Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. "Сочи" бился! Говорят, что кур доят...

    Может быть, стоило раньше замены произвести — "Зенит" выглядел свежее.

    Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!

    Да, я сам из Санкт-Петербурга, но пока еще ничего не решено.

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    • Матч с нами показал, что зенитовцы не готовы на 200 процентов. Им надо добавлять, думать. У них ведь такая скамейка... Не знаю. Это уже работа главного тренера. Не мне ему советовать», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

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