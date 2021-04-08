Маунт: Я забил в очень удачный момент

Полузащитник «Челси»рассказал о своем первом голе в Лиге чемпионов, забитом в ворота(2:0)

В возрасте 22 лет и 87 дней он стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории «Челси».

«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил.

Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить ее. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали свое дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч.

Ничего еще не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать все, на что способны», — сказал игрок в интервью BT Sport.