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    Маунт: Я забил в очень удачный момент

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    Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт рассказал о своем первом голе в Лиге чемпионов, забитом в ворота «Порту» (2:0)

    Мейсон Маунт
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    Мейсон Маунт

    В возрасте 22 лет и 87 дней он стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории «Челси».

    «Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил.

    Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить ее. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

    Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали свое дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч.

    Ничего еще не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать все, на что способны», — сказал игрок в интервью BT Sport.

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