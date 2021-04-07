«Порту» — «Челси»: счет 0:2, обзор голов

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовна выезде победилсо счетом 2:0.

Счет в первом тайме открыл Мэйсон Маунт. Жоржиньо прочитал ситуацию у штрафной площади соперника и точно послал передачу в ее глубину на атакующего полузащитника, который точно пробил в левый угол.

Во втором голевом эпизоде не обошлось без ошибки «Порту» в обороне, благодаря которой Бенджамин Чилуэлл просто расстрелял ворота соперника.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Порту — Челси 0:2 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (32'), 0:2 Бен Чилвел (85') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа (Chico Conceicao, 83'), Шансель Мбемба, Матеус Урибе, Марко Груич, Хесус Корона, Отавио (Фабиу Виейра, 83'), Луис Диас, Мусса Марега (Антонио Мартинес, 83') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 65'), Матео Ковачич (Эмерсон, 90'), Мэйсон Маунт (Н’Голо Канте, 80'), Бен Чилвел, Рис Джеймс (Тьяго Силва, 80'), Кай Хаверц (Оливье Жиру, 65') Предупреждения: Шансель Мбемба (63'), Марко Груич (79')

Ответный матч состоится 13 апреля в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» в 22:00 мск.