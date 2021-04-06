Ковачич: Будет тяжелый матч, «Порту» играет и бьется как единое целое

Полузащитник «Челси»поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против

«Сильный соперник. "Порту" — прекрасная команда, мы видели это в матчах с "Ювентусом". Они выбили гранда, показав сплоченность и характер.

Будет тяжелый матч, потому что "Порту" играет и бьется как единое целое. Будет трудно, как и всегда в Лиге чемпионов. Но вся наша команда сосредоточена.

Было бы здорово выйти в финал с "Челси", великолепно. Хотя мы в четвертьфинале, надо идти вперед шаг за шагом. Этот "Челси" может пройти очень далеко.

С каждым матчем наша уверенность в себе растет. Мы готовы к любым соперникам и трудностям, которые нам встретятся. Завтра важный матч, все футболисты мечтают играть в таких», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.