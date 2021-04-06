Гнабри сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против ПСЖ

Полузащитник «Баварии»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев

В настоящее время игрок находится на карантине и не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Также Гнабри не сыграет и в ответном матче против парижан, поскольку теперь ему предстоит пройти 10-дневный карантин. Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 13 апреля.

Ранее главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик сообщал, что полузащитник пропустит матч ЛЧ из-за боли в горле.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» запланирована на 7 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.