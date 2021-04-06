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    Гнабри сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против ПСЖ

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    Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    В настоящее время игрок находится на карантине и не сможет принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

    Также Гнабри не сыграет и в ответном матче против парижан, поскольку теперь ему предстоит пройти 10-дневный карантин. Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 13 апреля.

    Ранее главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик сообщал, что полузащитник пропустит матч ЛЧ из-за боли в горле.

    Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» запланирована на 7 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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