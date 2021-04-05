«Марсель» — «Дижон»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Голы в свой актив записали Леонардо Балерди и Альваро Гонсалес.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Дижон 2:0 Голы: 1:0 Леонардо Балерди (45'), 2:0 Альваро Гонсалес (79') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Луис Энрике (Микаэль Кюизанс, 68'), Поль Лирола, Бубакар Камара, Пап Гуй, Флорьян Товен, Димитри Пайет (Саиф-Эдин Хауи, 90'), Аркадиуш Милик (Дарио Бенедетто, 80') Дижон: Owalabi Allagbe Kassifa, Саша Боэ, Нгонда Музинга (Anibal Chala, 80'), Сену Кулибали, Веслей Лаутоа, Берсант Целина (Артур Загре, 80'), Яссин Бензия (Фредерик Саммаритано, 64'), Жордан Мари, Мама Бальде (Папе Шейк, 90'), Бруно Экеле Манга, Мусса Конате (Alex Dobre, 65') Предупреждения: Мусса Конате (9'), Яссин Бензия (24'), Альваро Гонсалес (32'), Нгонда Музинга (38'), Пап Гуй (73'), Сену Кулибали (78')

Провансальцы набрали 48 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Ренн», который сыграл вничью с «Реймсом» (2:2). «Дижон» — 20-й (15).

В следующем туре 10 апреля «Марсель» сыграет с «Монпелье», «Дижон» на следующий день встретится с «Монако».