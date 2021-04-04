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    «Сент-Этьен» обыграл «Ним»

    «Ним» — «Сент-Этьен»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Ним Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 31-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал выездную победу над «Нимом» — 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Голами отличились тунисский нападающий Вахби Хазри и габонский форвард Дени Буанга.

    На 87-й минуте нападающий хозяев Рено Рипар не реализовал пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ним — Сент-Этьен 0:2
    Голы: 0:1 Вахби Хазри (23'), 0:2 Дени Буанга (66') Ним: Батист Рейне, Kelyan Guessoum (Антони Бриансон, 73'), Биргер Мелинг, Наомити Уэда, Софьян Алакуш (Патрик Бюрнер, 59'), Никлас Элиассон (Яссин Бенрау, 59'), Лука До (Харис Дулевич, 73'), Зинедин Ферхат, Андрес Кубас, Рено Рипар, Мусса Коне (Karim Aribi, 83') Сент-Этьен: Etienne Green, Ароль Мукуди, Пап Абу Сиссе, Мигель Трауко, Матьё Дебюши, Махди Камара, Шарель Аби (Зеду Юссуф, 59'), Адиль Аушиш (Люка Гурна-Дуат, 83'), Иван Неу (Эмен Муэффек, 63'), Дени Буанга (Кевин Монне-Паке, 83'), Вахби Хазри (Ромен Амума, 59') Предупреждения: Софьян Алакуш (11'), Рено Рипар (37'), Андрес Кубас (43'), Вахби Хазри (45'), Дени Буанга (76'), Харис Дулевич (89'), Антони Бриансон (90')

    Победа позволила «Сент-Этьену» (36 набранных очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 и нарастить отрыв от идущего на 18-й позиции [в зоне переходных матчей] «Нима» до 7 очков.

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