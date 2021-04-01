Кейн стал рекордсменом сборной Англии по голам с пенальти

Сборная Англии переиграла Польшу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:1).

Счет в матче на 19-й минуте открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Для нападающего «Тоттенхэма» это десятый гол за национальную команду с пенальти. Он стал рекордсменом сборной по этому показателю, опередив Фрэнка Лэмпарда (9 голов).

Вдобавок, что Кейн также стал третьим игроком в истории сборной Англии, забивавшим за нее в каждый из дней недели. Ранее это сделали Лэмпард и Уэйн Руни.

После трех туров сборная Англии, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Польша (4) располагается на четвертой строчке.