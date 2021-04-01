ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
  • 16:36
    • Капитан «Реала» пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной»
  • 16:22
    • СМИ: Райола и отец Холанна прибыли на переговоры с «Барселоной»
  • 16:09
    • Галактионов обратился к молодежной сборной России после вылета с Евро-2021
  • 12:34
    • СМИ: «Аталанта» подписала полузащитника ЦСКА
    Все новости спорта

    Иванов ждет от хейтеров Дзюбы захлопнутых ртов

    Футбол Сборная России Футбол России Уфа Зенит ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах сборной России.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за "Локомотив" уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут.

    Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу — в оттяжке.

    Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле все доказал. С Мальтой — гол+пас, со Словенией — дубль...

    Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде — среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Подводники» устоят в выездной игре с «арагонцами»?
  • «Сарагоса» — «Картахена». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • На Балеарских островах будет низовой матч?
  • «Мальорка» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Мальорка — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры