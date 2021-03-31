Чалов и Захарян выйдут в стартовом составе на матч с датчанами

Стали известны стартовые составы молодежных сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2021.

Встреча пройдет на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Голубев, Обляков, Глебов, Грулев, Захарян, Макаров, Чалов.

Дания: Кристенсен, Карстенсен, Нельссон, Бех, Поульсен, Исаксен, Нартей, Линнтсрем, Кофод, Дрейер, Брюн-Ларсен.

Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания с 6 баллами располагается на первой строчке.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.