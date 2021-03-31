Дания U21
Датчане начали отборочный турнир с неожиданной победы над Францией (1:0), вырванной в концовке, а во втором туре одолела Исландию (2:0).
Дания с 6 очками лидирует в квартете и является главным претендентом на победу в группе. Сборная выйдет в плей-офф с 1-го места, если не проиграет в этом матче.
Вторую строчку в квартете датчане займут, если уступят россиянам, а сборная Франции не одолеет Исландию (в таком случае Дания будет ниже России из-за результата очного поединка).
Кроме того, Дания займет 2-е место, если уступит россиянам с разницей ровно в 1 мяч, а французы обыграют исландцев.
В таком случае решать будет разница забитых/пропущенных, которая у россиян (-2), а у Франции и Дании (+1).
Россия U21
В стартовом матче группового этапа Евро Россия разгромила сборную Исландии со счетом 4:1, забив 3 гола уже в первом тайме. Россияне нанесли 17 ударов по воротам Исландии, из них 8 — в створ.
Во втором туре россияне проиграли команде Франции (0:2), получив два пенальти в первом тайме. Защитник Маслов, который привез их, получил желтую карточку и уже не сыграет на турнире.
Россия занимает 3-е место в квартете, имея столько же очков, сколько и французы, — 3. Команда финиширует на 1-й строчке в группе, если одолеет датчан, а исландцы отнимут очки у французов.
Если же Франция обыграет Исландию, россияне займут 1-ю позицию только в том случае, если разгромят датчан с разницей как минимум в 3 мяча.
Прогноз и ставки
На победу Дании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью в основное время — 3.60, а на победу России — 2.33.
Датчане уверенно противостояли Франции, в то время как россияне справились лишь с поставщиком очков — исландцами. Прогнозируем, что сборная Дании не проиграет.
Датчане качественно играют в обороне, россияне пропустили в обоих матчах. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют — нет» за 2.03.