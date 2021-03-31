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    Отправят ли датчане домой молодежную сборную России?

    Дания U21 — Россия U21. Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, молодежный Евро-2021, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания U21 — Россия U21
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    Сборная России в шаге от вылета
    В среду, 31 марта, на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей, молодежная сборная Дании примет молодежную сборную России в рамках матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Дания U21 — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа C 31 Марта 2021 года
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    Дания U21

    Датчане начали отборочный турнир с неожиданной победы над Францией (1:0), вырванной в концовке, а во втором туре одолела Исландию (2:0).

    Дания с 6 очками лидирует в квартете и является главным претендентом на победу в группе. Сборная выйдет в плей-офф с 1-го места, если не проиграет в этом матче.

    Вторую строчку в квартете датчане займут, если уступят россиянам, а сборная Франции не одолеет Исландию (в таком случае Дания будет ниже России из-за результата очного поединка).

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    Кроме того, Дания займет 2-е место, если уступит россиянам с разницей ровно в 1 мяч, а французы обыграют исландцев.

    В таком случае решать будет разница забитых/пропущенных, которая у россиян (-2), а у Франции и Дании (+1).

    Россия U21

    В стартовом матче группового этапа Евро Россия разгромила сборную Исландии со счетом 4:1, забив 3 гола уже в первом тайме. Россияне нанесли 17 ударов по воротам Исландии, из них 8 — в створ.

    Во втором туре россияне проиграли команде Франции (0:2), получив два пенальти в первом тайме. Защитник Маслов, который привез их, получил желтую карточку и уже не сыграет на турнире.

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    • Россия занимает 3-е место в квартете, имея столько же очков, сколько и французы, — 3. Команда финиширует на 1-й строчке в группе, если одолеет датчан, а исландцы отнимут очки у французов.

    Если же Франция обыграет Исландию, россияне займут 1-ю позицию только в том случае, если разгромят датчан с разницей как минимум в 3 мяча.

    Прогноз и ставки

    На победу Дании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью в основное время — 3.60, а на победу России — 2.33.

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    Датчане уверенно противостояли Франции, в то время как россияне справились лишь с поставщиком очков — исландцами. Прогнозируем, что сборная Дании не проиграет.

    Датчане качественно играют в обороне, россияне пропустили в обоих матчах. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют — нет» за 2.03.

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