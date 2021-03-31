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    Черчесов: Мы хотели играть в более динамичный футбол

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) .

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Насколько важную роль сегодня сыграл Шкриньяр? Он капитан команды, хороший гол забил. Неслучайно играет в "Интере". Цементировал оборону, но ошибки тоже были. Он провел качественную игру и помог своей команде.

    Мы немного медленно развивали свои атаки, особенно в первом тайме — словаки успевали откатиться назад, вставали в позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился.

    Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что во втором тайме вы и увидели. В первом тайме нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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