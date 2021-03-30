Бэйл: Возможно, это моя последняя международная кампания

Гарет Бэйл Фото: globallookpress.com
«Я действительно не слишком много думал об этой кампании. Очевидно, что мы стареем, и, возможно, это последняя моя кампания.
Если это так, то это не изменит моего образа мыслей. Я собираюсь быть на 100 процентов преданным делу, как всегда.
У нас все еще есть большой турнир, чтобы сыграть летом, а затем продолжить эти отборочные матчи после. Я полностью сосредоточен на настоящем и на том, что происходит сейчас», — сказал Бэйл BBC.
Уэльс является участником отложенного Евро-2020, который начнется в июне, Бэйлу к финалу чемпионата мира 2022 года в Катаре исполнится 33 года.