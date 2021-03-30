Бэйл: Возможно, это моя последняя международная кампания

Полузащитник сборная Уэльсазаявил, что его международная карьера подходит к концу и нынешняя отборочная кампания к чемпионату мира, возможно, станет для него последней.

«Я действительно не слишком много думал об этой кампании. Очевидно, что мы стареем, и, возможно, это последняя моя кампания.

Если это так, то это не изменит моего образа мыслей. Я собираюсь быть на 100 процентов преданным делу, как всегда.

У нас все еще есть большой турнир, чтобы сыграть летом, а затем продолжить эти отборочные матчи после. Я полностью сосредоточен на настоящем и на том, что происходит сейчас», — сказал Бэйл BBC.

Уэльс является участником отложенного Евро-2020, который начнется в июне, Бэйлу к финалу чемпионата мира 2022 года в Катаре исполнится 33 года.