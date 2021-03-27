Хорватия — Кипр: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. После неудачного выноса мяча защитником Марио Пашалич был первым на подборе на линии вратарской и отправил головой мяч в сетку.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Хорватия — Кипр 1:0 Гол: 1:0 Марио Пашалич (40') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько (Josip Juranovic, 46'), Борна Баришич, Дуйе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Иван Перишич (Матео Ковачич, 76'), Йосип Брекало (Никола Влашич, 66'), Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич (Мислав Оршич, 66'), Анте Будимир (Андрей Крамарич, 57') Кипр: Demetris Demetriou (Неофитос Михаил, 39'), Янис Кусулос, Konstaninos Sotiriou, Константинос Лайфис (Stelios Andreou, 82'), Paris Psaltis, Nikolas Ioannou, Хараламбос Кириаку, Костакис Артиматас (Григорис Кастанос, 67'), Мариос Элиа (Пиерос Сотириу, 46'), Маринос Ционис (Фотис Папулис, 67'), Иоаннис Питтас Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (48'), Иван Перишич (69'), Матео Ковачич (90')

Cборная Хорватии набрала первые три очка в отборе Чемпионат мира в Катаре и поднялась на третье место. Сборная Кипра с одним очком опустилась на четвертую строчку в таблице.

30 марта пройдут матчи Кипр — Словения и Хорватия — Мальта.

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В матче 2-го тура группы Е сборная Белоруссия одержала домашнюю победу над командой Эстонии со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович, еще по голу забили Юрий Кендыш и Павел Савицкий.

За эстонскую команду два мяча забил нападающий Хенри Аниер.

На 77-й минуте второе предупреждение получил игрок гостей, вышедший на замену, Карл Оигус.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Белоруссия — Эстония 4:2 Голы: 0:1 Хенри Аниер (31'), 1:1 Виталий Лисакович (пенальти) (45'), 1:2 Хенри Аниер (55'), 2:2 Yuri Kendysh (64'), 3:2 Pavel Savitskiy (81'), 4:2 Виталий Лисакович (83') Белоруссия: Александр Гутор, Роман Юзепчук, Никита Наумов, Николай Золотов, Максим Бордачёв, Макс Эбон (Pavel Savitskiy, 58'), Евгений Яблонский (Николай Сигневич, 58'), Игорь Стасевич, Yuri Kendysh (Vladislav Klimovich, 87'), Денис Лаптев (Сергей Кисляк, 46'), Виталий Лисакович (Иван Бахар, 85') Эстония: Matvei Igonen, Мяртен Кууск, Maksim Paskotsi (Robert Kirss, 87'), Michael Lilander, Хенрик Пюрг, Хенри Аниер, Rauno Alliku (Karl Oigus, 62'), Markus Poom, Bogdan Vastsuk, Константин Васильев, Рауно Саппинен (Сандер Пури, 79') Предупреждения: Денис Лаптев (4'), Yuri Kendysh (18'), Мяртен Кууск (50'), Rauno Alliku (59'), Karl Oigus (63'), Karl Oigus (77'), Хенри Аниер (85'), Хенрик Пюрг (89')

Cборная Белоруссии набрала первые три очка в первом матче квалификационного турнира, у эстонцев ноль очков после двух игр. 30 марта пройдут встречи группы Е Бельгия — Беларусь и Уэльс — Чехия