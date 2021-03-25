Израиль — Дания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 20:00 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Израиль»: Офир Марсиано, Элазар Даса, Sun Menachem, Хатем Абд Эль-Хамид, Йёль Абу Ханна, Эйтан Тиби, Бибрас Натхо, Дор Перец, Манор Соломон, Эран Захави, Мунас Даббур.

«Дания»: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Юссуф Поульсен, Jonas Wind.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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